‘İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu’

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah" ifadelerini kullandı.

2022'DE ENVANTERE GİRECEK

ERDOĞAN'IN açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirildi. F-16'dan atılan Bozdoğan, hedefi "Doğrudan vuruş" ile imha ederek uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliştirilme sürecini yakından takip ettiği Bozdoğan'ın 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu test, 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 adet F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs Komutanlığı'na bağlı tanker uçak koordinesinde yapıldı. Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek.