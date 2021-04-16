Bıktık artık bu CHP zihniyetinden

'YILLARDIR BEKLİYORUZ'

Bornova'da düzenlenen halk tanıtım toplantısında konuşan bir vatandaş, CHP'ye tepki gösterdi. Toplantıda söz alan Nazife Bal, "Senelerdir dedelerimizden ev bekliyoruz. Şimdi bu olay gerçekleşirse bizlerin ne gibi bir menfaati olacak? Ev sahibi olabilecek miyiz? CHP zihniyeti bizi senelerce buraya kilitledi. Bizim günahımız ne!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine bilgilendirme yapan mühendislik şirketi yetkilisi Togay Yenidoğan, "Eğer güzergahın çakıştığı noktalarda şahıs arazileri mümkünse bunlar Kamulaştırma Kanunu gereğince bedelleri ödenerek satın alınacak" cevabını verdi. Bal ise, "Biz senelerdir oraya imar bekliyoruz. Ya satmak istemezsek ne olacak? Saçma sapan 'doğan sit alanı' dediler. Yüksel Çakmur bizi senelerce esir etti. Yeter artık, biraz da bizi düşünün" ifadelerini kullandı.