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Haberler Politika Eski başbakan Akbulut son yolculuğa uğurlandı

Eski başbakan Akbulut son yolculuğa uğurlandı

Eski başbakan Akbulut son yolculuğa uğurlandı

16.4.2021

TEDAVİ gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan Yıldırım Akbulut, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bakanlar ve siyasi parti başkanları ile Akbulut'un ailesi ve yakınları katıldı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Yıldırım Bey'in en önemli özelliği tevazu idi, mütevazıydı ve bu tevazudan hiçbir an sapmadı" dedi. Kılınan namazın ardından Akbulut'un naaşı Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

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