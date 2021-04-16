Kara haber tez duyuldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan, Milas Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Oruç'un eşi Arzu Oruç (39), kullandığı traktörün altında kalarak can verdi. Oruç'un oğlu Uğur'un babasını arayarak, "Baba, annem tarlaya gitmişti, daha dönmedi. Telefonla da ulaşamıyorum" dedikten kısa süre sonra acı manzarayla karşılaştığı ortaya çıktı.

ANNESİNİ ARAMAYA ÇIKTI

OLAY, Ortaca-Sarıgerme yolu üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Arzu Oruç dün sabah saatlerinde tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Aradan 4-5 saat geçmesine rağmen dönmeyen kadının 17 yaşındaki oğlu Uğur, telefonla ulaşamadığı annesini aramaya çıktı. Uğur bu sırada Milas Orman İşletme Müdür Yardımcısı olan babası Mehmet Oruç'u arayarak, "Anneme ulaşamıyorum. Çift sürmek için tarlaya gitmişti" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

UĞUR Oruç, akşam saatlerinde köylülerin Sarısu Çayı'nda devrilmiş traktör gördüğü haberini aldı. Uğur, olay yerine gittiğinde çaya batan traktörün kendi traktörleri olduğunu gördü. Vinç ile battığı yerden çıkarılan traktörün altında annesi Arzu Oruç'un cesedine ulaşıldı. Çiftçilikle uğraşan Oruç'un ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Oruç'un cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, buradan alınarak Ortaca'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adem ÜLKER