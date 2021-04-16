Otopark bahane rant şahane

Alınan bilgiye göre, CHP'li Çeşme Belediyesi, Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve tapuda yüzde 50'sine sahip olduğu iki katlı binanın tamamını alabilmek için 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin de onayı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişikliğe gitti. Belediye, 1/25 bin ölçekli planda 'Ticaret, turizm ve konut alanı' olarak gözüken binanın daha rahat kamulaştırılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planın dayanağı 1/5 bin ölçekli imar planlarında bu bölgeyi 'Resmi bina ve tesis alanı' olarak yeniden düzenledi. Plan değişikliklerine gerekçe olarak ise iddiaya göre mevcut belediye binasındaki otopark alanının yeterli olmamasını gerekçe gösterildi. Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın otopark sorununun çözümü için aynı bölgede tam mülkiyeti, yani yüzde 100'ü belediyeye ait olan taşınmazlar dururken, değeri 35 milyon lirayı bulan ve tapuda yarı mülkiyeti iş adamı Tevfik Birsev'in şirketine ait olan iki katlı binanın tamamını istemesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

'KAMU YARARI OLMALI'

Kamulaştırma yapılabilmesi için öncelikle burada bir kamu yararı olması ve bunda da gözetilecek bir takım ilkeleri olduğunu belirten iş adamının avukatları, "Kamu yararı gözetilecekse belediyenin yarı mülkiyeti özel şirkete ait olan taşınmazlara değil, öncelikle mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan ve yıllardır bomboş duran taşınmazları tercih etmesi gerekir. Çeşme'de belediyenin mukim vatandaşların mülklerine bu denli rahat, gerekçesiz ve sebep göstermeksizin 'Ben istedim oldu' yaklaşımı belediyecilikle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.



DAVA AÇTILAR

İMAR planlarının planlar arası hiyerarşiyi ihlal edecek şekilde düzenlendiğinin altını çizen Tevfik Birsev'in avukatları İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bu planın dayanağı 1/5 bin ölçekli Çeşme Nazım İmar Planı'nın iptali ve durdurulması istemi ile dava açtı. Söz konusu binanın zemin katında marketin faaliyet gösterdiği ve mahalle sakinlerinin de imar planlarındaki bu değişikliğe tepkili oldukları öğrenildi.