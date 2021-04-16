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Salgın kuralları Bornova Belediyesi’ne hiç uğramadı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında 'nin de talimatı ile il ve ilçelerdeki belediyelerde yeni korona virüs önlemleri nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Salgın kuralları Bornova Belediyesi’ne hiç uğramadı

16.4.2021

Bornova Belediyesi'nde de yeni düzenlemelere göre mesai saatlerinin sabah 10.00 ile akşam 16.00 saatleri olarak belirlendiği ancak birçok müdürlükte çalışanlara mobbing yapılarak sabah 08.00 ile akşam saat 17.00 saatleri arasında mesaiye gelmelerinin istendiği öğrenildi.

ANNELERE ZULÜM
Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu olan annelerin idari izinli sayılması gerekirken, en az ilkokula giden çocuğu olan anne çalışanların belge getirmek şartı ile idari izinli sayılabileceklerinin kendilerine söylendiği de iddia edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin talimatı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak mesai saatlerinin Bornova Belediyesi'nde sadece kağıt üzerinde uygulandığını öne süren kadın çalışanlar, mağdur olduklarını söyleyerek korona virüs tedbirlerinin kendi işyerlerinde de tam anlamı ile uygulanmasını istedi.

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