Salgın kuralları Bornova Belediyesi’ne hiç uğramadı

Bornova Belediyesi'nde de yeni düzenlemelere göre mesai saatlerinin sabah 10.00 ile akşam 16.00 saatleri olarak belirlendiği ancak birçok müdürlükte çalışanlara mobbing yapılarak sabah 08.00 ile akşam saat 17.00 saatleri arasında mesaiye gelmelerinin istendiği öğrenildi.

ANNELERE ZULÜM

Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu olan annelerin idari izinli sayılması gerekirken, en az ilkokula giden çocuğu olan anne çalışanların belge getirmek şartı ile idari izinli sayılabileceklerinin kendilerine söylendiği de iddia edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin talimatı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak mesai saatlerinin Bornova Belediyesi'nde sadece kağıt üzerinde uygulandığını öne süren kadın çalışanlar, mağdur olduklarını söyleyerek korona virüs tedbirlerinin kendi işyerlerinde de tam anlamı ile uygulanmasını istedi.