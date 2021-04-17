Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde flaş açıklamalar

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışı Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti.



Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Batman, Hasankeyf, Yercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyü ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Bu proje ile zaman ve akaryakıttan önemli ölçüde tasaruf edilecektir. Bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Bu dev eserin inşaasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici kurumları tebrik ediyorum.

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir.

Zorlu arazi şartları yanında bölgedeki terör örgütlerinin sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Attığımız her adımda bölücü örgüt ve uzantılarını daima karşımızda bulduk. Batmanlı, Mardinli, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Havalimanı yaptık akla hayale gelmedik iftiralar attılar, okullar yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarımızı baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı sürecinde yaşadığımız sıkıntıları iyi biliyorlar. Bizi engellemek isteyenlere hep daha büyük eserleri ülkemize katarak yanıt verdik.

Atalarımız "Hizmet eden, izzet bulur" diyor, biz de milletimize hizmetten iftihar ettik. Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. 2002 yılında 83 yünel varken, bugün bu sayı 435'e yükseldi. Eskiden özellikle gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İş, aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı, bu tablo bugün büyük oradan tersine döndü. Artık bizim havalimanlarımıza, köprülerimize gıptayla bakıyorlar.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem DSÖ hem dış basın tarafından örnek gösteriliyor. Henüz ilk doz aşıya bile ulaşamayan ülkeler varken, biz 20 milyon doz aşıyı uyguladık. Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını güncellemeye başladı. Sanayi alanında her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz.