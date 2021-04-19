Muhtarlıklara estetik dönüşüm

Buca Belediyesi, kent genelindekimuhtarlık hizmet binalarında yenileme çalışması başlattı. Dört mahallede tamamlanan muhtarlık binaları mahalle sakinlerine ferah ve bakımlı bir mekânda hizmet alma olanağı sağlarken, estetik yapısı ve peyzaj düzenlemeleriyle de mahallelere güzel bir görünüm kattı.