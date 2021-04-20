Karadeniz’de gerilim tırmanıyor

Türkiye, bildirimi Montrö'ye uygun buldu ve geçişe izin verdi. İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı. Ancak İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde 1 gemi için izin istendi.

ABD VAZGEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı. İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna hava sahasına destek amacı ile Romanya'ya savaş jeti gönderme kararı almıştı. Konuyu haberleştiren The Times gazetesi detayları paylaştı. Haberde, "İngiliz donanmasından bir Type 45 destroyeri ve bir Type 23 fırkateyni, Mayıs ayında Akdeniz'deki HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve Karadeniz'e intikal edecek. HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu'na bağlı F-35B savaş uçakları, gemilerin Rusya tarafından tehditlere maruz kalma olasılığına karşı gemilere destek vermek için hazır bulunacak" ifadelerine yer verildi.



RUSYA BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

ABD ve İngiltere'den açıklamalar peş peşe gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk etti. Ardından donanmayı daha da güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Gemiler, Kırım'daki Rusya'nın Karadeniz Filosu'na katıldı.