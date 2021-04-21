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Haberler Politika Kayıp at soruşturması MHP’de istifa getirdi

Kayıp at soruşturması MHP’de istifa getirdi

Kayıp at soruşturması MHP’de istifa getirdi

21.4.2021

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "İstanbul BŞB'den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/ Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" dedi.

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