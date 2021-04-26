Alman polisinden Türk iş adamına işkence!

ALMANYA'NIN Duisburg kentinde yaşayan 43 yaşındaki Türk iş insanı Emre Tümsek, işletmesinin önünde Alman polisinin şiddetiyle karşılaştı. Duyduğu gürültüye bakmak için işyerinin dışına çıkan Tümsek, neler olduğunu sorduğu polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. POLİSİN kendisini yere yatırıp ters kelepçe taktığını anlatan Emre Tümsek, "Tıpkı Amerika'da George Floyd'a yaptıkları gibi polisler boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım. Karakola götürüp 4 saat hücrede tuttular" ifadelerine yer verdi. Mağdur iş insanı Emre Tümsek, hukuki yollardan hakkını sonuna kadar arayacağını da söyledi.