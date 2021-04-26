Amerika’nın çirkin yüzü

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

ABD çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Yıllardır mazluma zulmederek, kanını emerek hakimiyet sağlayacağınızı sandınız. Zulümle mutlu olunmaz. Elbet bir gün bunun bedelini ödeyeceğiniz gibi, son olarak Tarihi yüzkarası kararınızın da muhakkak altında ezileceksiniz.

Tarihiniz kirli olaylarla dolu. Zulüm ve soykırımlarınız saymakla bitmezken, masum Türk milletine uzanan kirli ellerinizi tarih affetmeyecektir.

Mazlumların kanlarını emerek sömüren Haydut devlet Amerika'nın Başkanı Biden, tarihin kirli sayfalarında yerini aldı.

Amerika, Kızılderililerin soykırımı üzerine kurulmuş bir devlettir. Küresel haydut ABD, siyahi kölelere yönelik katliamlarının hesabını vermemiştir.

Amerika tarihi demek; gerçek anlamıyla işgallerin, savaşların, soykırımların, işkencelerin, haksızlıkların, kan ve gözyaşının tarihi demektir. Dünyadaki tüm darbelerin arkasında ABD vardır.

Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye çökerek milyonların kanına giren Haydut Amerika'dır. Yıllardır masum insanların katili PKK'ya verdiğiniz destek, 15 Temmuz'da FETÖ'yü kullanmanız bir utanç levhası olarak hep asılı kalacaktır.

PKK, FETÖ ve DAEŞ'in derin patronu ABD'dir.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana dünyanın dört bir yanında elliden fazla hükümeti devirme girişiminde bulunan Haydut Devlet ABD'dir. Bunların çoğunluğu, demokratik süreçte seçilmiş hükümetlerdi.

En az otuz ülkede demokratik seçimlere müdahale eden Amerika'dır.

Bir çok masum ülkenin halkı üzerine bombalar yağdıran da; bir çok ülkenin liderine suikast girişiminde bulunan da Amerika'dır. Amerika, sistemli olarak sivillerin, masumların, Müslümanların kanları döken devletin adıdır. Böyle bir devletin başkanı olan Biden çıkıyor, kirli tarihine bakmadan, sözde Ermeni soykırımı büyük yalanının arkasına takılıyor.



EZİLMEYE MAHKUMSUNUZ

Osmanlı Devleti, Ermeni soykırımı yapmadı. Eğer böyle bir niyeti olsaydı, öncelikle Ermenilerin en yoğun olduğu İstanbul'daki Ermenileri topluca göç ettirirdi. Sadece İstanbul değil, Anadolu'nun dört bir yanında -savaş bölgesi dışında- yaşayan Ermenilere de dokunulmamıştır. Tarihimizde utanç duyacağımız böyle bir hadise ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra işgalcilerin didik didik ettikleri arşivlerimizde de aynı şekilde hicap hissetmemize sebep olacak tek bir belge mevcut değildir.

Amerika, Yeni Türkiye ve Türk Milleti'ni iyi tanıyın. Tek dişi kalmış Amerika!

KÜSTAH tavırlarınızla, paçavraya çevrilecek planlarınızla, yaptırımlarınızla, sözde soykırım yalanlarınızla bir yere varamayacaksınız. Kirli adımınız ilişkilerimizde bir milat olacaktır. Kanlı geçmişinizin kirli sayfalarını silemeyeceğiniz gibi, Asil Türk Milleti'nin beddualarının altında ezilmeye mahkum olacaksınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki:

"Sözde Ermeni soykırımı yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceğiz!" Nokta.



AMERİKA'IN KİRLİ TARİHİ

1776 yılında kurulan ABD'nin 245 yıllık tarihi yüzkarası olaylarla dolu. ABD'nin zulüm ve soykırımları saymakla bitmez. Birleşik Devletler, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, topraklarını genişletmek amacıyla 1830 yılında çıkarılan "Kızılderili Tehcir Yasası" ile bölgede yaşayan milyonlarca yerlileri kendi topraklarından atmış, öldürmüş, tarihin en büyük soykırımlarından birini yapmıştı.

Kızılderililerden sonra ikinci sırayı Afrikalı köleleri ticareti ve katliamları alır. Amerikalıların en az 70 milyon Kızılderili'yi öldürdükleri gibi, 35 milyon insanı vatanlarından kopararak katlettikleri, ölümlerine yol açtıkları ve köle olarak kullandıklarını tarihin arşivlerinde yer almaktadır. Dünyadaki tüm darbelerin arkasında ABD vardır.

Tarihi yüz karası, kan, zulüm ve katliamlarla dolu olan ABD, başta Vietnam, Japonya ve Kore olmak üzere, tarihi sırasıyla Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye'de yüz binlerce sivili öldürüp, dünya tarihinin en büyük vahşet ve katliamlarına imza atmıştı.

1945 YILINDA HİROŞİMA VE

NAGAZAKİ'YE ATOM BOMBASI

ATAN AMERİKA'NIN YARATTIĞI

ACILAR HALEN SÜRMEKTEDİR.

Yüz binlerce masum sivili öldürüp dünya tarihinin en büyük vahşetine de imza atmışlardı.



Onların yaptıklarını HATIRLAYALIM!

● 1950-1953 KORE SAVAŞI

● 1950 GUATEMELA İŞGALİ

● 1953 İRAN DARBESİ

● 1955 ENDONEZYA, LAOS,

KAMBOÇYA

● 1950-59 KÜBA KATLİAMLARI

● 1960 KONGO KATLİAMI

● 1961-1962 KÜBA DARBESİ

● 1965-1966 ENDONEZYA KATLİAMI

● 1970-75 KAMBOÇYA VE LAOS

KATLİAMI

● 1962-1975 VİETNAM SAVAŞI (3 milyon sivil öldü) ● 1973 ŞİLİ DARBESİ

● 1974-1983 ARJANTİN KATLİAMI

● 1977 EL SALVADOR DARBESİ

● 1980 AFGANİSTAN DESTEĞİ

● 1980-1988 İRAN-IRAK SAVAŞI

● 1981-1990 NİKARAGUA İÇ SAVAŞI

● 1983 LÜBNAN KATLİAMI

● 1983 GRENADA'NIN İŞGALİ

● 1989 PANAMA'NIN İŞGALİ

● 1991 IRAK'IN İŞGALİ

● 1992-1995 BOSNA-HERSEK KATLİAMI

(ABD müdahale etti) ● 2001 AFGANİSTAN İŞGALİ

● 2003 IRAK İŞGALİ

● 2003 DARFUR DARBESİ

● 2010-2018 ARAP BAHARI

● 2011-2013 MISIR'DA ARAP BAHARI

VE ASKERİ DARBE

● 2011-2018 SURİYE'Yİ

PARÇALADILAR

● 2012 MALİ DARBESİ

● ABD DESTEĞİNDE İSRAİL'İN

FİLİSTİN KATLİAMLARI

● ABD'NİN TÜRKİYE DARBELERİ (12

Mart 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 2016 yılı ABD'nin aparatı FETÖ darbesi)