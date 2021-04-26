Kabine’nin gündemi 2-3 haftalık tam kapanma

Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek. Kabine toplantısında, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek.

ESKİ REFLEKSLER YOK

Kapanma kararı ile birlikte vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalarda olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki İngiliz mutantının baskın hale gelmesi. Şu anda vakaların yüzde 90'ı İngiliz mutantı. Bu mutant yüzde 30 daha hızlı yayılıyor. İkinci ise vatandaşların yasaklara uymaması. Yapılan çalışmalar toplumun yüzde 30'luk bölümünün "sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklar konusunda eski refleksleri göstermiyor. Kısıtlamalar sonrası ortaya çıkan geriye gidişin günlük ölümlere yansıması ise bir kaç haftayı bulacak. 2-3 hafta zirve yapan vakaların sonuçları daha yeni ortaya çıkmaya başladı. Günlük düşüşlerin yansıması da yine 2-3 haftayı bulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN