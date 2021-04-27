18 günlük tam kapanma

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bilim Kurulu'nun 'Tam kapanma' önerisini değerlendirmek için toplandı. 3 saat süren toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele süreci ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dile getirdiği skandal soykırım ifadesi gibi gündemdeki birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



KINIYORUM

Milletimin ve tüm İslam aleminin artık yarısını tamamlamak üzere olduğumuz Ramazanı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz hafta Kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ikiye böldük. Ticaret Bakanlığı vazifesini Mehmet Muş almıştır. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk, Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları destekler için şükranlarımı sunuyorum.

Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.



ERSİN TATAR'A DESTEK

Kabine toplantımızın öncesinde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettik.

Görüşmemizde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldık. Tatar, egemen eşitliğe dayalı 2 vizyonu gündeme getirecek. Biz de Türkiye olarak bu vizyona destek vereceğiz.

Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.

Toplantının sonucu ne olursa olsun, Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz.



KUZEY IRAK'TA 2 ŞEHİT

TSK, Kuzey Irak'ta terör yuvalarına kapsamlı operasyon başlattı. 2015 yılından itibaren terörle mücadelede yeni konsepte geçilmiştir. Artık teröristlerin burnumuzda eylem yapmasından önce onları yuvasında engelleyeceğimizi tüm dünyaya duyurmuştuk. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adı verilen son operasyonlarımız da bu adımla yürütülmektedir. Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör eylemine izin vermeyeceğiz. Burada 2 şehidimiz var. Suriye'de sınırlarımızın dibinde terör oluşumu için çalışanların da bu gerçeği göreceğine inanıyorum. Ülkemizin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa onu sürdüreceğiz.



SÖZDE 'SOYKIRIM' TEPKİSİ

ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda 1 asır önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki ifadesi olmayan bu söylemler milletimizi üzmüştür.

Şayet böyle bir yola girilecekse, bu yarıştan alnı ak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Millet olarak bugüne kadar, kendi acılarımızı istismar haline getirerek hareket etmedik. Bizim acıları kalbimize gömüp ileriye bakma bakış açımızı bazıları yanlış anlıyor. Tarihteki olaylar tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Ermeni olaylarıyla ilgili ortak bir komisyon kurulması çağrımıza cevap alamadık. Biz kendimize bu kadar güvenirken, karşı taraf siyaset peşinde koşuyor. Türkiye'de hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezarla karşılaşamazsınız.

Şu an da İstanbul'da 100 bin Ermeni yaşamaktadır.

Herhalde soykırıma uğrayan bir millet bu topraklara geri dönmez sayın Biden.



ŞÖYLE BİR AYNAYA BAKIN

Bugünkü Ermeni nüfusun bulunduğu coğrafyada %80'i Müslümandı. Yaklaşık 30 yıl önce işgal edilen Karabağ ve Azerbaycan şehirlerinde yapılanlar da ortadır. Bütün o yerler Karabağ maalesef yakıldı, yıkıldı. Eğer soykırım diyorsanız şöyle bir kendiniz aynaya bakıp değerlendirmeniz lazım. Kızılderilileri söylememe gerek yok.

Bu gerçekler ortadayken, Türk Milletine soykırım yaftası yapıştıramazsınız.

Toplam 17 milyon insanın öldüğü 1. Dünya Savaşında bir değerlendirme yapacaksak, sürgün adı altında bu insanların büyük bir bölümünün açlık soğuk altında ölüme terk edildiğini de hatırlatmalıyız.

Eğer Ermenilerin kayıpları soykırım ile nitelendireceksek, o dönemde yaşananlarda aynı paragraf içinde yer almalıdır.



'BUYURSUNLAR İNCELESİNLER'

24 Nisan'da ne olduğunu da anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Anadolu, ecdadımızın yönetiminde farklı kökenden ve inançtan insanların yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Tarihimize 93 Harbi diye geçen hadiseye kadar bu barış iklimi sürmüştür. Osmanlı'nın son döneminde Batı tarafından silahlandırılarak ayaklandırılmıştır. Balkanlar bu asimetrik savaşlarla ülkeden kopartılmıştır. Aynı durum Doğu'da Ermeniler üzerinden oynanmıştır. Bu çeteler Ruslarla işbirliği yapmıştır. 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. Sadece Osmanlı'nın savaş halinde olduğu örgütleri kapatıp yöneticilerini tutukladığı gündür.

Yaşanan herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Yapılan işlem bir isyana, artan katliama karşı alınmış bir tedbirdir. Ermeni çeteleri, sadece Muş'ta 20 bin vatandaşı katledilmiştir.

Ama Osmanlı çıkardığı sevk kanunuyla Ermeni nüfusu başka bölgeye göndermiştir. 1. Dünya savaşı öncesi Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusu 1 milyon 300 bin. Belge ile konuşuyorum.

Biden gibi kaynaksız konuşmuyorum.

Buyursun gelsinler, incelesinler.

Biz hodri meydan diyoruz. Osmanlı Devleti Ermeni nüfusu kendi topraklarında yer değiştirmiştir."



'MİLLET İÇİNE ÇIKAMAZLAR'

ABD ve Avrupa başta olmak üzere Türkiye'ye soykırım ifadesini yöneltenlerin millet içine çıkamayacak duruma geleceğini söyleyen Erdoğan, "Osmanlı'da Balkanlardan ve Kafkaslara uzanan coğrafyada 10 milyon nüfusun yarıya yakını Avrupa devletleri yüzünden ölüm ve sürgün acısı yaşamıştır. Üstelik bunu biz değil Batılı tarihçiler söylüyor. Sadece dedelerin torunlarına, yürekleri burkularak anlattığı acı hatıraları vardır. Çünkü bu insanlar Türk'tür, Müslümandır" dedi.



YENİ KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Vaka sayılarını 5 binin altına indirmek için biraz daha fedakarlık yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, yeni korona virüs önlemlerini şöyle açıkladı:

■ 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

■ Üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerinde çalışmaya ara verilecektir.

■ Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir.

■ Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

■ Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır. Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

■ Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

■ Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

■ Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

■ İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.