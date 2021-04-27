MHP Grup Toplantısı'nda Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TERÖRLE MÜCADELE

Tarih sahnesinde onlar yokken biz vardık. Gün gelecek onlar yine olmayacak ancak biz her zaman var olacağız. Kıtalarda bizim sözümüz geçerken, kıyıda köşede yer bulmak için çırpınanlar bugün bize medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar. Olmayan kusuruzumu beşeriyet duvarına asıyorlar. Çıkarcılar iş birliği yapıyor. Taviz vermeyiz, teslim olmayız. Yılgınlık göstermeyiz.

Terör örgütü ile görülecek acıklı bir hesabımız vardır. İkazen diyorum ki, ya bugün ya da yarın devran döndüğünde vahşetin ilkel ortaklarına müsamahalı davranan, tıpkı onlar gibi alçak olacaktır. Terörle mücadele çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir. Teröristleri kullanan, mali ve lojistik destek veren ülkelerle de kıran kırana mücadele sürmektedir.

Terörle mücadelede, teröristlerin arkasında duran şirretlerin yüzüne ayna tutmak farzdır. Kolumuzu kesmeye çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları artık sabrımızı taşırmıştır. PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır.

CENEVRE'DE KIBRIS KONFERANSI

27-29 Nisan'da BM gözetiminde garantör devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre'yi baltalamak için devreye girmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğini işaretidir. Bu ahmağın Sayın Tatar'a yönelik, 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacaktır' açıklaması EOKA'CI BİR AĞZIN HEZEYANIDIR. Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir.

Kıbrıs'ta bağımsız, egemen ve eşit iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır.

BIDEN'IN 'SOYKIRIM' AÇIKLAMASI

Her 24 Nisan günü milletimizin taşa tutulduğu iftiralara maruz kalıyoruz.

ABD'nin yeni başkanı Ermeni lobilerinin gözüne girmek için sözde soykırım tanıyacağını duyurmuştu. Lobilerin oyuncğı olduğunu ispat etmiştir.