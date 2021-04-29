Bornova’daki kötü kokudan büyük skandal çıktı

İZMİR'İN Bornova ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde ortaya çıkan gaz kokusu mahalle sakinlerini telaşlandırırken, olayın altından ortaya büyük bir skandal çıktı. Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çevredeki fabrikalardan biri ya da bir kaçının gece yarısından sonra sanayi atıklarını İZSU'nun giderlerine boşalttığı belirtildi. Yetkililer fabrikanın bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldığını açıkladı. Bornova Belediyesi ekipleri sokakları saatlerce yıkarken, Gaziosmanpaşa Muhtarı Ali Tek ise yetkililere tepki göstererek, "Bu rezaleti 12 yıldır yaşıyoruz" dedi.