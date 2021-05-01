Kaçış halayı!

İçişleri Bakanlığı'nın, gri pasaportla yurt dışına iltica olayları ilgili 6 belediye hakkında soruşturma başlatmasının ardından, benzer bir olayın 2016 yılında darbe öncesi, o dönem CHP'de olan Koçarlı Belediyesi'nde de yaşandığı ortaya çıktı. Koçarlı Belediyesi, 15 Temmuz öncesinde (Nisan ayında) Uluslararası Folklor Festivali için Makedonya'nın Ohrid kentine dansçı olmadıkları halde 'dansçı' adı altında 46 kişi, Haziran ayında 56 kişi gönderdi. Festival bahanesiyle iki kafile halinde yurtdışına çıkan 102 kişiden, 30'u terör örgütleriyle bağlantılı olan 60 kişi yurda geri dönmedi. İki gruptan Koçarlı Belediyesi'nin o dönemki Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, CHP'li meclis üyeleri Ramazan Bayram, Süreyya Çıplak, Murat Erçetin, belediye bürokratları ve muhtarların da aralarında bulunduğu 42 kişinin geri döndüğü öğrenildi. 2016 yılında başlatılan soruşturma sonrasında protokolü imzalayan organizatör Didim Karadeniz Gücü Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri hakkında dava açıldığı ve sanıkların Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'insan kaçakçılığı' suçlarından yargılandığı öğrenildi.



MAKEDONYA HATIRASI

(SOLDAN) Belediye danışmanı Hüseyin Çetin, belediye meclis üyesi Ramazan Bayram, belediye meclis üyesi Süreyya Çıplak, Kızılkaya Köyü Muhtarı Mehmet Ali Avcı, dönemin Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, belediye meclis üyesi Murat Çetin ve Bağcılar Köyü Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, Makedonya ziyaretinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI