Rezil olmaya doymadı

YAKALANDINIZ DEDİ AMA...

Önceki akşam yaptığı paylaşımda Kovid-19 tedavisi görürken yaşamını yitiren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporunda ölüm sebebi olarak "bulaşıcı olmayan hastalık" yazdığını iddia eden Özkan, "Yakalandınız. Gerekçeleriniz doğru değil. İnsanların acısı ile politik oyun oynanmaz. Müteveffanın ağabeyinin aktardıklarını aynen buraya koyuyorum. Belgeyi yayınlıyorum. Vatandaşın vicdanıyla, aklıyla oynamayı bırakın gerçek rakamları açıklayın. Vatandaş kendini korusun" dedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Pandemi üzerinden siyaset yapmaya kalkan Özkan'a cevap veren Sağlık Bakanı Koca, "Hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerde kovid ölüsü olarak kayıtlıdır" dedi. Koca, ölüm belgelerinin hekimler tarafından onaylandıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan komisyonda tekrar incelendiğini aktararak, "Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktor bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girmiştir. Ancak ölüm belgeleri bir üst komisyon tarafından kontrol edilmekte ve hata olduğu düşünüldüğünde rapor güncellenmektedir" açıklamasını yaptı.

'NİHAİ KARAR VERİCİ HEKİM'

Koca, "İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması içindir. Ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmasının nedeni ise tedavisi 23 gün süren hastanın son pcr testinin negatif çıkmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir. Özetle bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE DE YALANCI DURUMA DÜSTÜ

BU olay Tuncay Özkan'ın daha önce yine benzeri durumlara düştüğü çok sayıda olayı hatırlattı. İşte o olaylardan bazıları:



ASANSÖR PAZARLAMA ZİYARETİ: Özkan, 2019'da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İstanbullu bir asansör firmasının genel müdürü olan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin ile birlikte İzmir'deki ilçe belediyelerine ziyaretlerde bulundu. Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı ziyaretlerde belediyelerin asansörler denetimleri için bu firmayla çalışmaları konusu konuşuldu.

Bu iddayı yalanlayan Özkan ve beraberindekilerin Çiğli Belediyesi'nden birlikte çıkarken fotoğrafları ortaya çıktı.



"DİRENECEĞİZ" DEMİŞTİ: TBMM'de yasalaşan 'sosyal medya düzenlemesi'ne karşı çıkan Özkan, yine sosyal medyadan 'direneceğiz' mesajları paylaşarak gençleri kışkırtmaya çalışmış ancak kendisinin 16 saat süren görüşmelere katılmadığı ortaya çıkmıştı.



ELEŞTİRİRKEN REZİL OLDU: Özkan, Eylül 2019'da da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirmek istedi, Pakdemirli'ye kendi projesini örnek alması için mesaj gönderen Özkan'a 'Bu kadar mı cahilsiniz?' yorumları yapıldı.



AK PARTİ MİTİNGİNİ KARIŞTIRDI: Özkan, 2015'te partisinin İstanbul Kartal'da yaptığı mitingini "Kralına meydan okuduk" notuyla, AK Parti'nin 2014'teki 2 milyonluk İstanbul mitinginden çekilen fotoğrafla duyurunca rezil olmuştu.



SKANDAL DEPREM PAYLAŞIMI: CHP'li Tuncay Özkan, Şanlıurfa'da tadilattaki bir hastanenin videosunu paylaşarak Elazığ'da depreminde hasar görmüş gibi göstermeye çalışmış, Özkan'a tepki yağmıştı.

Erhan GÜLENÇ