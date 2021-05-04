‘Soyer entelektüel kaldırım mühendisi

YENİ Asır'ın İzmir Büyükşehir'in Kordon başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde kaldırımlara konulan 'babaları' sapasağlamken yenisiyle değiştirdiğini ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. Soyer'in ayrıca kentin bazı yerlerinde kaldırımlara 'duba' koydurduğu ortaya çıktı. Bu icraatlarını sosyal medyada değerlendiren CHP İl eski Başkanı Kemal Karataş, daha önce yaptığı koni dizme ve heykel sayma ihalelerini de hatırlatarak Soyer için ilginç bir yakıştırma yaptı. "Eskiden çok kullanılan bir söz vardı. İşsiz gence ne iş yaparsın diye sorulduğunda 'kaldırım mühendisliği' denirdi" diyen Karataş, "Ah ...İşte aynen öyle !...Tunç Soyer tam bir entellektüel kaldırım mühendisi" ifadelerini kullandı.