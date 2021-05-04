Türkiye Libya’ya çıkarma yaptı

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a çıkarma yaptı.

AKAR ve Orgeneral Güler, Mitiga Havalimanı'nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılandı. Bakan Akar, Libya ziyareti kapsamında ilk olarak Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı. Akar, Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti



ÇAVUŞOĞLU DA TRABLUS'TA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.