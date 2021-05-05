  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika 4 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu

4 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan Şili Büyükelçisi . Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul etti.

4 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu

5.5.2021

BÜYÜKELÇİLERİN güven mektuplarını sunmaları ve bazı elçilik çalışanlarını takdim etmelerinin ardından Erdoğan ve büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.