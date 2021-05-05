BÜYÜKELÇİLERİN güven mektuplarını sunmaları ve bazı elçilik çalışanlarını takdim etmelerinin ardından Erdoğan ve büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan Şili Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u ayrı ayrı kabul etti.
BÜYÜKELÇİLERİN güven mektuplarını sunmaları ve bazı elçilik çalışanlarını takdim etmelerinin ardından Erdoğan ve büyükelçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
4 büyükelçi Erdoğan’a güven mektubu sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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