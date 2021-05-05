Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

ADANA'DA Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup, önceki gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, uyarılara rağmen evlerine dönmeyince gözaltına alındı. Bir gün önce de Gaziantep'te, kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak tanıtıp girdikleri 3 camide itikaf yapacaklarını ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyen 76 kişi gözaltına alınmıştı.