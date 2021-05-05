  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

ve yanındakilere gözaltı

Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

5.5.2021

ADANA'DA Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup, önceki gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, uyarılara rağmen evlerine dönmeyince gözaltına alındı. Bir gün önce de Gaziantep'te, kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak tanıtıp girdikleri 3 camide itikaf yapacaklarını ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyen 76 kişi gözaltına alınmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.