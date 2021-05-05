  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine ulaştı

uydusu yörüngesine ulaştı

TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine ulaştı

5.5.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak'ta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun dün itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştığını söyledi. Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar daha test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, Haziran'dan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.