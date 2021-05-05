ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak'ta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun dün itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştığını söyledi. Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar daha test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, Haziran'dan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak" dedi.
TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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