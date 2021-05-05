Vizyon proje hayata geçiriliyor

Bergama'da, prestij projelere bir yenisi daha ekleniyor. Bergama'nın 25 yıllık hayali olan stadyumun taşınıp, yerine Millet Bahçesi ve Kent Meydanı yapılması projesinde beklenen gün geldi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İki yıldır yürüttüğümüz hummalı ve meşakkatli bir çalışmanın ardından projesini hazırladığımız Millet Bahçemizin planı askıya çıktı. Şehrimize vizyon bir proje kazandıracağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.



HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR

UNESCO Dünya Mirası Bergama için yaklaşık bir asırdır hayal olan bu vizyon projenin hayat bulması Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun iki yıldır Ankara'da gece gündüz demeden verdiği mücadele sonucunda artık gerçeğe dönüşüyor. Her alanda Ankara başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüten ve bu yönüyle birçok aşılamaz denilen engeli kısa sürede aşmayı başaran Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun Bergama'ya kattığı değer her geçen gün artmaya devam ediyor. Millet Bahçesi'nin Bergama'ya yapılıyor olması ilçede sevinçle karşılandı. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi gibi Millet Bahçesi Projesi'nin de Bergama'nın vizyon projelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Projemizin yaşama geçmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölge Milletvekillerimiz, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemiz Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek" diye konuştu.



HALKIMIZIN SOSYAL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

MİLLET Bahçesi Projesi'nin ön çalışma süresi boyunca en çok dikkat edilen noktasının esnaflar olduğuna işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Projemiz içerisinde otoparkımıza ve esnafımıza ayrı bir önem verdik. Esnaflarımız mağdur olmayacağı çözümler ürettik.



MİLLET Bahçemiz ve yeni ticari alanlarla esnaflarımızı memnun edeceğiz. İlçemizin kanayan yarası trafik ve otopark sorununu çözecek, hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Dünya Mirası Bergama'mıza yakışan, bir projeyi hayata geçirmek en büyük amacımız" dedi.