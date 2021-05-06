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Haberler Politika İlker Başbuğ için 3 yıl hapis istendi

için 3 yıl hapis istendi

İlker Başbuğ için 3 yıl hapis istendi

6.5.2021

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin, 4 Ocak'ta bir gazetede yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. "Darbe" imasında bulunduğu iddia edilen Başbuğ hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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