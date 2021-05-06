İlker Başbuğ için 3 yıl hapis istendi

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin, 4 Ocak'ta bir gazetede yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. "Darbe" imasında bulunduğu iddia edilen Başbuğ hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.