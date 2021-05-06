TİKA, yetimleri unutmadı

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Teyi Mesken Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verdi. İftar Programına Afganistan Çalışma, Sosyal İşler Bakanı Beşir Ahmad Tahyanc, TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Yetimhaneler Genel Müdürü Fayzan Ahmad Kakar ve öğrenciler katıldı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Tahyanc, Türkiye'nin devamlı yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın, Dünya Yetimler Günü'nde yapılması nedeniyle ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Tahyanc, yetimleri sevindiren TİKA'ya teşekkür etti.