Ali Babacan projesinin derinliği

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Ali Babacan, ihanet itirafı ile siyasetin gündeminde... Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili görevindeyken, 2018 seçimlerinde rakip Millet İttifakı ile görüştüğünü, Abdullah Gül'ün aday olması için yürütülen çalışmaların göbeğinde olduğunu söyledi. Bu itiraftan sonra Babacan olayı değişik boyutlarıyla tartışılıyor.

Babacan Projesi'nin arka planına bakalım.

2018 Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ÇATI ADAY yapmak üzere perde arkası çalışmalara 2018 Mart ayında başladı. Gül, 28 Nisan 2018 günü, ismi üzerinde geniş mutabakat sağlanmadığı için 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Ali Babacan, AK Parti vekili olmasına karşın arka plan tezgahlarında rol aldı. AK Parti ile ipleri koparmasına rağmen Babacan, aylar boyu parti içinde kaldı. Aradan 450 gün geçmesine rağmen istifa etmedi?

Nihayet 18 Temmuz 2019'da istifa edip parti kuracağını açıkladı.



NEDEN 450 GÜN BEKLETİLDİ?

Burası önemli. Çünkü, 31 Mart 2019 yerel seçimleri vardı. Derin Amerika- Avrupa, Başkan Erdoğan'ın başta İstanbul ve diğer önemli şehirleri kaybetmesi için ekonomik saldırılara, dolar operasyonlarına 2019 Ocak ayında başlamıştı. IMF ile yakın ilişkileri olan, 2001 krizinin IMF valisi Kemal Derviş'le yakın temasta olan Babacan'a, "AK Parti'den ayrılma. Siyasi sonuçlar çıkacak. Sana AK Parti içinde görev vereceğiz" suflesi gelmişti. Hem 31 Mart hem 1 Haziran seçimi sırasında AK Parti içinde Babacan'ı beklettiler. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD merkezli ekonomik saldırılarla mücadeleye girişmiş, Babacan ise bu dönemde sadece susmuştu. Albayrak, ABD-Avrupa manipülasyonlarını deşifre ederken, bir eli IMF mahfillerinde olan Babacan ellerini ovuşturarak bekliyordu. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Babacan'ı AK Parti içinde bekleten ÇATI ADAY olma imkanını bulamayan Abdullah Gül'dü. Ali Babacan'ı AK Parti'nin içinde tutup olay çıkarmaya çalıştılar. Zihinleri karıştırmaya uğraştılar. 31 Mart 2019 seçimleri yapıldı. 1 Haziran'da İstanbul seçimi tekrarlandı. Ortaya çıkan sonuçtan istikbal bekleyen Gül ve Babacan'ın hayallerini Cumhurbaşkanımız Erdoğan etkili bir çalışma ile son verdi. Berat Albayrak, ekonomik manipülasyonları önledi. Derin Amerika-Avrupa projesi Ali Babacan umduğunu bulamadı. Bir anda, ABD-Avrupa basınında, CHP medyasında, Babacan'ın partisine, "AK Parti'den istifa edecek 40 vekil geçecek.

Babacan, TBMM'de grup kuracak" algı operasyonları hızlandırıldı. Babacan partisini kurdu. AK Parti'den kimse istifa etmedi. Gül-Babacan partisi çalışmaları sürerken, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da sahneye sürüldü.



BABACAN-DERVİŞ RUH İKİZİ

Hatırlayalım. 14 Mayıs 2013'te Başkan Erdoğan, Türkiye'nin IMF'ye olan tüm borçlarını ödeyerek, IMF zincirlerini kırmış, ekonomik prangaları parçalamıştı.

Türkiye 2001'de ekonomik bakımdan dibe vurmuştu. IMF, Kemal Derviş'i IMF valisi olarak Türkiye'ye göndermişti. Derin ABD-IMF mahfilleri o günden bu yana yeniden Türkiye'ye pranga vurmak için çok uğraştılar ama başaramadılar.

SONUÇ: Bugün, CHP'li Kemal Derviş ile Ali Babacan'ın CHP omurgasında kurdurulan Millet İttifakı'na yakın durması tesadüf değildir. Babacan ile Kemal Dervış ruh ikizidir. İkisi de IMF yollarında beraber yürüyen, aynı suları içen isimlerdir. Babacan'ın kurduğu partinin proğramına dikkatle bakanlar IMF'nin ekonomik modellerinin örnek alındığını net olarak görmektedir. Bugün Türkiye'de IMF'cilere aşık olanlarla IMF prangalarını kıran kadroların savaşı vardır. Bugün Türkiye'de, Amerika'dan gözünü ayıramayan Kılıçdaroğlu'nun dostları ile Türkiye'yi BÜYÜK yapacak milli ve yerli insanların savaşı vardır. Aziz Millet, 2023'te ABD-Avrupa'ya bakanlara gereken dersi verecektir.