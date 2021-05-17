Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi.

Parti Sözcüsü seçilen Gaye Usluer, Mavi'nin partinin rengi olduğunu belirterek, MAVİ kelimesinin açılımının Memleket, Adalet, Vicdan ve İşsizlere iş olduğunu belirtti.

BASININ SORULARINI CEVAPLAMADI!

Usluer Muharrem İnce'nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesi basının sorularını cevaplamadı.

Partinin görev dağılımı açıklandı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ, ÖZCAN ÖZEL, HÜSEYİN BARANER...

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.