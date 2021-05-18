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Haberler Politika AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki

Genel Başkanı 'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan " ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı'na AK Parti sözcüsü 'ten cevap gecikmedi...

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki

18.05.2021, 12:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap gecikmedi...

İşte Çelik'in İYİ Parti Genel Başkanı'na tepkisi:

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir.

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