Önemli bir FETÖ’cü şu an elimizde

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki bir çok konuya değindi ve gençlerin sorularını yanıtladı. Terör örgütleriyle mücadele konusunda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük.

Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.

Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız" diye konuştu.



'BU ATLAR NEREDE?'

Başkan Erdoğan, buluşmada İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde 900'e yakın atın kaybolması konusuna da değindi.

900'ü aşkın atın nerede olduğunun belli olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı.

Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli" açıklamasını yaptı.



'PETROL VE DOĞALGAZ'

Başkan Erdoğan, bölgesel konularda da yeni bir müjde sinyali verdi. "Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın" diyen Erdoğan, "Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor.

Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım" diye konuştu.



'AKŞENER ZAVALLIDIR'

Filistin konusunda kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı çizgide olduğunu iddia eden İP lideri Meral Akşener'e de cevap veren Başkan Erdoğan, "Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir.

O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.

Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdim.

Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.



'MAZLUMLAR İÇİN BEDEL ÖDERİZ'

BAŞKAN Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Türk Milleti'nin bayramını kutlayan Erdoğan, İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili de, "Herkesin gözü önünde masum insanlar öldürülüyor. Zulme alkış mı tutalım? Zulme var gücümüzle karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Mazlumlar için bedel ödememiz gerekiyorsa öderiz" dedi.



'SPORDA SİYASİ KARARLAR ALINDI'

Başkan Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınması ve Formula 1 İstanbul ayağının iptal edilmesi konularında da siyasi karar alındığını ifade etti. Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz finali oynama hakkını kazanınca ibre değişti" dedi. Futbolda yerli futbolcunun önemine de değinen Erdoğan, Lille forması giyen Burak Yılmaz'ı örnek göstererek, "Aynı takımda Yusuf var Zeki var. Şampiyon olmaları da bizim üç evladımız için ayrı gurur" dedi.