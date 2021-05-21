Hükümetin Suriyeli kararı ülkeyi karıştırdı

DANİMARKA Hükümeti'nin daha önce iltica talebini kabul ettiği Suriyelileri ülkelerine sınır dışı edilmelerini protesto etmek için Danimarka'nın 24 yerleşim biriminde eş zamanlı eylemler yapıldı. Göçmen haklarını savunan dernekler ve Uluslararası Af Örgütü'nün çağrısıyla bir araya gelen insan ve mülteci hakları savunucuları, Danimarka Hükümeti'nin tek taraflı olarak daha önce verdiği ülkede kalma izninin kaldırılmasını protesto etti. Gösterilerde, Danimarka Hükümeti ve Göçmen Bürosu'nun mültecileri sınır dışı etme kararlarının derhal durdurulmasını talep edildi. Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderilmelerinin tehlikeli ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna vurgu yaptı.