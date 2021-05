Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. "Eski adıyla Yassıada'ya, milletimizin verdiği ismiyle 'yaslı ada'ya, bizim dönüştürdüğümüz hâliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoşgeldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, Yassıada'nın önce "yaslı ada"ya ardından da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme sürecinin, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özeti olduğunu kaydetti.



SIYRILMAYA KALKTILAR

Çeşitli çevreler tarafından darbe imasıyla yürütülen tüm kirli girişimlerin CHP yönetimi tarafından desteklendiğine işaret eden Başkan Erdoğan, "CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında ise yapay gündem diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlar: Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık, onlar bunun farkında değiller. Çünkü biz şunu da biliyorduk: Her nefis ölümü tadacaktır, akıbetimiz bu, bundan kaçmak yok. Öyleyse biz ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



'ÇOK RAHATSIZ OLDULAR'

"Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve millî iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin âdeta genlerine işlemiştir" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbeci zihniyetin panzehiri millî iradenin güçlenmesidir. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu doğrultuda önemli bir adım attık. Ama çok rahatsız oldular. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile bu adımı kalıcı hale getirerek ülkemizi demokraside en üst lige çıkaracağız" dedi.



3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFİ

Başkan Erdoğan, ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma beklediğini belirterek Türkiye'nin son yıllarda petrol ve doğalgaz aramada önemli bir ivme yakaladığı müjdesini verdi. Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'daki Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla, Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızla günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır" bilgisini paylaştı. Başkan Erdoğan, hemen her alanda yeni müjdeler hazırlığı içinde olduklarına işaret ederek, "Yıllardır hazırlıklarını yaptığımız pek çok atılımı, pek çok projeyi, pek çok yatırımı 2023'e kadar birer birer milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.



ERDOĞAN'DAN KAFTANCIOĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI

BAŞKAN Erdoğan, kendisi hakkında yaptığı basın açıklamasıyla hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde tazminatın 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Kaftancıoğlu'ndan tazmin edilmesi istendi.



MENDERES VE ARKADAŞLARINI ANDI

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı Yassıada, tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını aldı. Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında andı.