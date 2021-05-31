Sosyal medyada haftanın 4 yalanı

CHP'NİN sosyal medyada ortaya attığı yalanlara AK Parti'den yanıt geldi.

Geçen hafta CHP'nin söylediği yalanlar tek tek çürütüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitch'te katıldığı yayında Başkan Erdoğan'ı eleştiren gençlerin tutuklandığını iddia etmişti. Ancak böyle bir durumun olmadığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu protesto ederken darp edilen Ayşe Topçu'nun AK Parti ilçe teşkilatında görevli olduğu iddiası da yalan çıktı.



SINAV ÜCRETİ DE YOK

KPSS başvuru ücretinin 300 TL olduğunun iddia edilmesinin ardından muhalefet tweet yarışına girdi. Ancak böyle bir sınav ücretinin olmadığı ve KPSS başvurularının henüz başlamadığı ortaya çıktı. Dördüncü yalan ise Aile Bakanı Derya Yanık ile ilgiliydi.

Yanık'ın, "Pandemide kadına şiddet olaylarında artış tolere edilebilir" dediği öne sürüldü.

Konuya açıklık getiren Bakan Yanık, ifadesinin bağlamından koparılarak art niyetli şekilde gündeme getirildiğini açıkladı.