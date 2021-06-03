MGK’dan İsrail’in hukuksuz işgaline kınama geldi

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, bu konulara vurgu yapıldı. Bildiride, "İsrail'in Filistin' topraklarını hukuksuz işgali ve Filistin halkını hedef alan saldırıları şiddetle kınanmıştır" ifadelerine yer verildi.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

TERÖR harekatlarının kesintisiz şekilde süreceği kaydedilen açıklamada, Ege ve Akdeniz'de de "hukuk dışı eylemlerden uzak durulmalı" uyarısı yapıldı.

Toplantıda Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevleri ile tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konuları da değerlendirildi.



BAŞKAN ERDOĞAN ŞAMPİYONLARI KABUL ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, MGK Toplantısı'nın ardından Külliye'de Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti. Erdoğan'la bir araya gelen sporcular arasında, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı da yer aldı.