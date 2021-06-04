Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii açılışında önemli açıklamalar

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açıldı. İlk cuma namazı, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı.





Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların gözü kulağı Uzun Mehmet Camii açılışı ve Filyos Limanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Bizzat Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet Camii ve çevresinde vatandaşlar Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Erdoğan "Bu eserler çağımızın mührüdür" dedi. Camiinin isminin de anlamlı olduğuna işaret etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Camiinin inşasında emeği geçen, mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz Tevbe suresinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder diyor. Burada edilecek duaların, namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

BU ESERLER ÇAĞIMIZIN MÜHRÜ

Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camiilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarımızı dalgalandırdığımız bayrağımızla vatan kıldık. Fetih müjdesi Ayasofya'nın yeniden ibadede açılması işte bu bakımdan önemlidir. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyu milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Cami de, Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de aynıdır. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz.

CAMİİNİN İSMİ VE ANLAMI

Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

BAŞARAMAYACAKLAR

Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camiilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ancak birliğimizi bozamayacaklar. Bayrağımızı indiremeyecekler.

Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Acılara kan ve gözyaşına boğmak isteyenler çok uğraştılar. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

2071'E KADAR DURMAK YOK

Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan, kendimiz ve milletimiz için en hayırlı, en doğru olanı isteyerek birbirimize sarılmalıyız. 2023'e 2053'e 2071'e hazır mıyız? Allah yardımcımız olsun.

Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu