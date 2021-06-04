Fatih’ten keşif müjdesi Karadeniz’de

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

MİLLETİN DUASI YERİNİ BULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.



SONDAJ FATİH'TEN, TEST KANUNİ'DEN

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak. Başkan Erdoğan da bugün Filyos Limanı'ndan Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kurarak çalışmalara ilişkin yerinde bilgi alacak.



DÜNYANIN ÖNDE GELEN 5 GEMİSİNDEN BİR TANESİ

DÜNYANIN önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6. nesil gemi Fatih, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları üst üste atmaya devam ediyor. Sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih'in güvenlik sistemi de emsallerine göre çok ileri düzeyde. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, kuyudan gelebilecek tüm sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.



FİLYOS LİMANI HİZMETE ALINIYOR

BAŞKAN Erdoğan bugün ayrıca, 150 yıllık hayal olan ve 2.2 milyar liraya mal olan Filyos Limanı'nın açılışını yapacak. Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirilirken, bu proje 2014'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. 6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildi. İnşaatı 2016'da başlayan liman açıldığında Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK