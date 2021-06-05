Doğalgaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada günler önce duyurduğu müjdeyi açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ

Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği bölgeyi gezdik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı. Buradan dünyaya açılma şansı yakalayacağız. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon kapasitesiyle ihracata çok önemli katkı sağlayacak. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayısta 16 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üstüne çıkmıştır. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız.





KARADENİZ'İN ÇIKIŞ KAPISI

ENFLASYONDAKİ düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber. Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahip. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek. Filyos Limanı, aslında Filyos Vadisi projesinin parçasıdır. Filyos Endüstri Bölgesi de büyük yatırımcıları bölgeye çekerek üretim üssü olarak çalışacak. İnşallah Filyos Vadisi entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına katkı sunacak.



DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK REZERV

Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantı ve işlemesine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih Sondaj Gemimiz geçtiğimiz yıl 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Dünyada 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 Kuyusu'nun çevresindeki çalışmalar sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.



2023 HEDEFLERİNİN EŞİĞİNDEYİZ

KARADENİZ gazını 2023'te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Filyos'taki tesisi hızla tamamlayıp hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtarmak en büyük hedefimiz. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, tuzaklara, sabotajlara, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih, aşılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler. Üst üste keşifler yapan Fatih, halen Türkali- 2 kuyusunda sondaja devam ediyor" dedi.





13 GEMİ AYNI ANDA ELLEÇLENEBİLECEK

FILYOS Limanı'na aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi yanaşarak elleçleme yaptırabilecek. Rıhtımı 14 metre derinliğinde olan limana 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemiler, 8 bin TFU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtıma 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ve 14 bin TEU'luk konteyner gemileri yanaşabilecek.



AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'Nİ HİZMETE ALACAĞIZ

Türkiye'nin enerjide elde ettiği başarıların doğalgazla sınırlı olmadığını kaydeden Erdoğan, "Diyarbakır ve Kırklareli'ndeki 3 kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarını da her geçen gün artırıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında hizmete alacağız" diye konuştu.



UZUN MEHMET CAMİSİ AÇILDI

ZONGULDAK'TA Uzun Mehmet Camisi'nin açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını da bu camide kıldı. Namaz öncesi alanda vatandaşlara seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehit kanlarından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz yerler olan camileri dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize saldırmıştır. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Camilerimiz bu mücadelemizin kaleleri olarak milletin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu.



'TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENENLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'ne de katılan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada salgın sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Süreç içerisinde şimdiye kadar 661 milyar liralık destekte bulunulduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünyanın maske savaşı yaşadığı bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk" ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin tökezlemesini umanlara inat üretmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Önce yatırım, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat. MFA bunların dördünü de yapıyor. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

Son dakika: Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfedildi