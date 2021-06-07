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Haberler Politika Emine Erdoğan sıfır atık sergisi açtı

sıfır atık sergisi açtı

Başkan Erdoğan'ın eşi , 'da Beyoğlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliğine katıldı.

Emine Erdoğan sıfır atık sergisi açtı

7.6.2021

Atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra toplanan atık malzemelerin dönüşüm süreciyle ilgili atölye çalışmalarını izledi. Daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezen Emine Erdoğan'a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

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