Emine Erdoğan sıfır atık sergisi açtı

Atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra toplanan atık malzemelerin dönüşüm süreciyle ilgili atölye çalışmalarını izledi. Daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezen Emine Erdoğan'a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.