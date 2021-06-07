Marmara’da müsilajla mücadele planı devrede

MARMARA'DA yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Konuya dair önemli açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "91 noktadan numuneler alındı ve incelemeler sürüyor. Afet yönetimi planıyla Marmara'yı koruyacağız. Gereken adımları atıp Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtaracağız. Hem kısa hem uzun vadeli yatırımlar yapılacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.