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Haberler Politika ABD’den Erdoğan ile görüşmeyle ilgili açıklama

ABD’den Erdoğan ile görüşmeyle ilgili açıklama

ABD’den Erdoğan ile görüşmeyle ilgili açıklama

8.6.2021

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek, "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yapmayı planladığı görüşme konusunda Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda kapsamlı bir ajandaları olacak" diye konuştu.

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