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Haberler Politika Yatırım düşmanı CHP! Başkan Erdoğan bu video ile dikkat çekti

Yatırım düşmanı ! Başkan Erdoğan bu video ile dikkat çekti

Başkan , Grup Toplantısı'nda dış güçlerin terör örgütlerinin ve muhalefetin karşı çıkmalarına rağmen 'ye son 18 yılda kazandırılan projelerin yer aldığı "Yatırım düşmanı " isimli bir video izletti.

Yatırım düşmanı CHP! Başkan Erdoğan bu video ile dikkat çekti

09.06.2021, 13:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin engellemeye çalıştığı projeleri gözler önüne serdi. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen CHP belediyeciliği Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yayınlanan video klip ile halka yeniden hatırlatıldı.

3. HAVALİMANI İHALESİNE DE KARŞI ÇIKTILAR

Türkiye'nin tarihi atılımlarından biri olan 3. Havalimanı projesine bile karşı çıkan CHP, vatandaş tarafından 'yatırım düşmanı' olarak anılmaya devam ediyor.

CHP yönetiminde özellikle İstanbul ve Ankara adeta çöp şehir haline dönmüştü. Proje üretmedikleri gibi belediyelerinde çalışma ahlakı bulunmayan CHP, Türkiye'yi geliştirecek yatırımlara karşı çıkmaya devam ediyor.

SIRADA KANAL İSTANBUL VAR

CHP son dönemde ise Kanal İstanbul'u hedef aldı. İstanbul Boğazı'ndaki sıkışıklığı görmezden gelen CHP, faciaların önüne geçilmesi ve Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacak Kanal İstanbul projesine de karşı çıktı.

"Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız" çığlıkları atan parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekti.

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