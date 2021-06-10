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Haberler Politika Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla çözülmez

Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla çözülmez

Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla çözülmez

10.6.2021

TÜRKİYE ile ABD arasında krize neden olan S-400'lerle ilgili, NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" dedi. Batı medyasında bu konunun çarpıtıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız da söyledi, siz garanti verin, sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar" ifadelerini kullandı.

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