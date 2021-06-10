‘Terör yetmedi suç örgütlerine bel bağladılar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ

BU çatı altında elde edilen her netice ülkemizi hedefe bir adım daha yaklaştırmaktadır. Meclisimiz her dönem zorlu imtihanlardan geçmiştir. Türkiye 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun ikinci veçhilesiyle 7 Haziran'da karşılaşmıştır. Eski Türkiye özleminin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı 7 Haziran'ın asla unutulmaması gerekiyor. Milletimizle ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk. Türkiye, gerçekleştirdiği harekatlarla güney sınırını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillere hapsetme girişimlerine etkili cevaplar vermiştir. Verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde milletimizin başını yere eğdirmedik.





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı olan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Bu sözler ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimden onurunu ayaklar altına alıp koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendisine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimse-nin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur.

TEK PUSULAMIZ MİLLET

ARTIK 75 yılını geride bırak-tığımız çok partili siyasi hayatı-mızın armağanı olan demokra-si, sandık gibi kazanımlar darbelere rağmen ülkemizi en üst lige taşımış-tır. Bizim tek pusulamız aziz mille-timizdir. Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için tesis etme gayreti içinde olduk. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi birilerinin yardımıyla değil, milletimizle göğüsledik.



MARMARA'DA MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ

"İnşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz" diyen Erdoğan, "Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi" ifadelerini kullandı.



KAYBEDECEK VAKİT YOK

HAL böyleyken AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değil. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, Türkiye'nin demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha görecekler. Bize iftira atanların ardında 3-4 örgüt olduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK, diğeri FETÖ, diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü eklendi. Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyor. FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.



'YALAN VE İFTİRALARLA ÇEVRECİ OLUNMAZ

YALAN ve iftira atarak çevreci olunmayacağını söyleyen Erdoğan, "Ülkenin hayrına olan her projeyi engellemeye çalışarak çevrecilik yapılmaz. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u, Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını Sancaktepe'de toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz" dedi.



AK PARTİ TOPLANTISINDA SES GETİREN İZMİR VİDEOSU

AK Parti grup toplantısında İzmir'le ilgili bir video gösterildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı "Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan geleceksin İzmir'e. Buraları nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de böyle yöneteceğiz" konuşmasının yer aldığı videoda sel ve hortum felaketi sonrası İzmir'de yaşanan görüntülere yer verilerek, "Oysaki CHP son 17 yıldır yönettiği İzmir'de halkını kötü kokan körfezler, su taşkınları, temizlenmeyen sanayi atıkları ve çevre sorunlarıyla yüz yüze getirirken borç batağına sürüklemeye devam etti" denildi.



FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kırgızistan'a desteğin süreceğini kaydetti. Görüşmede başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin ele alındığını söyleyen Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz" dedi.



KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI KÜLLİYE'DE

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Caparov, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşma imza törenine katıldı.



'NANKÖRLÜĞE DEVAM ETSİNLER'

SÖZDE siyasi parti genel başkanı olarak iftira atanlara cevap veren Erdoğan, "Neymiş millet açmış. Aç dolaşanları buyurun siz doyuruverin. Bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Ama nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyorlar" diye konuştu.



'GÖZLERİ VAR GÖRMEZLER KALPLERİ VAR ANLAMAZLAR'

KILIÇDAROĞLU'nun 'Bir eserleri var mı?' sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Diyoruz ya gözleri var görmez, kalpleri var anlamaz. Git Marmaray'dan geçiver, hiç mi Avrasya'dan geçmedin. Ya bu otobanlar. Bunları kim yaptı? Ankara'daki havalimanını da biz yaptık. Nisibi Köprüsü. Bunlar doğuya gitmez, salon sosyetesi olduğu için oralara kadar uzanamazlar. İzmir milletvekilisin, İstanbul-İzmir otobanını biz yapmadık mı, 3 saat 15 dakikaya biz düşürmedik mi? Senin SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Rahmetli Savaş Ay bir programında gündeme getirmiş ve seni de yerin dibine sokmuştu" ifadelerini kullandı..



KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

BAŞKAN Erdoğan'ın Brüksel programı sebebiyle erkene çekilen Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

PAZAR SOKAK KISITLAMASI

Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken Başkan Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında yaptığı açıklamada 21 Haziran tarihini işaret ederek korona virüste normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğinin sinyalini vermişti. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi korona virüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Masada son veriler, aşılama uygulamaları ve sevkiyatları ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yer alacak. Korona virüs vaka verilerindeki düşüşün sürmesi nedeniyle bugünkü toplantıdan pazar günü sürdürülen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması kararı çıkması tahmin ediliyor.