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Haberler Politika Büyükşehir’den ‘Türkeş’e onay

Büyükşehir’den ‘Türkeş’e onay

Büyükşehir’den ‘Türkeş’e onay

12.6.2021

İZMİR'İN Kiraz Belediyesi meclisinde alınan yeni açılan bulvara Alparslan Türkeş isminin verilmesi kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisindeki Hukuk Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ilk meclis oturumunda oylanıp resmiyet kazanacağı belirtildi. AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar daha önce yaptığı açıklamada, "Bizim için ve Türk siyaseti açısından önemli liderlerimizden bir tanesi. Seve seve ismini verdik. Bizler açısından herhangi bir problem teşkil edecek durum değil. Görüşlerine de her zaman saygı duyduğumuz bir lider. Bir bulvarda isminin olması da bizler için ayrıca onurdur" ifadelerini kullanmıştı.

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