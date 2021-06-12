En büyük 10’a çok yakınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Verilen kararlı mücadeleyle, Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi, şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarda bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir. 'Hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla, 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

'ASLA TAVİZ VERMEDİK'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Mesela, salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk. İnşa ettiğimiz barajların, sulama ve içme suyu tesislerinin önemini de, iklim değişiklerinin etkisi arttıkça beraberce yaşayıp göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye, darbe girişimi dâhil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz."

'YÖNÜMÜZ HEP GELECEK'

Kilislilerin, sınırın hemen ötesinde yaşanan acıları, zulümleri, kayıpları çok iyi bildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Aynı senaryoyu ülkemizde de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldik. İnşallah, bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz" diye ekledi. Başkan Erdoğan, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz, ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.



ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'Nİ AÇTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, "Gerçekten güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. Bunu kuran kursuyla beraber yavrularımızın, komşularımızın emrine verdi. Ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mektep olacak" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Caminin açılışı kurdelesi Başkan Erdoğan tarafından kesildi.



'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GIDA İHRACATÇISI'

ERDOĞAN, "İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, güvenlik gibi başlıkları biz de hizmet siyasetimizin esasları olarak belirledik. Tarım sektörüne verdiğimiz destekleri sürekli artırarak sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, ülkemizi önemli bir gıda ihracatçısı hâline getirdik. Ülkemizdeki konutların üçte ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır" dedi.