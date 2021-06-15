MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve MHP, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "15 Temmuz'da dost ve müttefiklerimiz neredeydi?" dedi. Muhalefetin erken seçim açıklamalarıyla ilgili Bahçeli, "Kaostan iktidar devşirmeye kalkıyorlar" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Uluslararası ilişkiler ve dış politika adı üstünde kendi ülkemizle bizim dışımızdaki ülkelerle münasebetin tanımı ve bütünüdür. Dünya ile olan bu karmaşık ilişkilerin merkezinde Türk kültür ve tarihinin şeref ve haysiyeti bulunmaktadır. Türkiye'nin milli güvenlik ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek bu noktadaki esastır.

BU SINIRLAR KÜRESEL HESABI REDDEDEN ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA ÇİZİLDİ

Cihan devleti kuran ecdadımızdan tevarüs edenler bizlere yalnızca mazide kalmış hatıralar olarak değil bilmeyi, ders çıkarmayı da getirmelidir.

Bugünkü siyasi sınırlarımız kendiliğinden oluşmamış ve kolaylıkla elde edilmemiştir. Dönemin küresel güçlerinin Türkiye'ye biçtikleri sınırlı bir alanın reddedilmesi sonunda şehitlerimizin kanıyla çizilmiştir. Başka toplumlara tahsis edilmek istenen topraklarımızı akıl, heyecan, iman ve hesabın bütünlüğüyle oluşan muhteşem bir mücadele ile kazanılmıştır.

ARTIK BAŞI EĞİK TÜRKİYE YOKTUR

Emel sahiplerini uyarıyoruz. Türkiye önüne gelenin ayar vereceği bir ülke değil kazanılmış bir zaferin ülkesidir. Milli Mücadelenin onur tacı Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu lekelemeye hiçbir iç ve dış odağın kudreti yetmeyecektir.

TÜRKİYE KİMSEDEN SUFLE ALACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Türkiye başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli, değerli ve güçlü bir ülkedir. Kimseden sufle alacak bir ülke değildir. Türkiye içeride ve dışarıda var olan sorunlarını aşacak durumdadır. Bugün vatan savunması tehdit olan her alanda her noktada yapılmaktadır.

BİZ BURADAYIZ

Kılıçdaroğlu ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz. Ama bizim başka bir ülkemiz, gidecek, savunacak sığınacak başka yerimiz yoktur. Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz. Kimse en küçük bir şüphe duymasın. Ay yıldızlı bayrağımızı dünya durdukça son yurdumuzda dalgalandıracağız.

BIDEN O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRMELİ

NATO zirvesinde Türkiye'nin müttefikleriyle olan müzakere ve görüşmeleri esas alınmıştır. Özellikle ABD ile oluşan soğuk zeminin farkında olmayan yoktur. Bu buzların erimesi samimi dileğimizdir. Biden'ın Avrupa gezisinde yeniden bir araya toplamayı açıklaması, bunun hangi vasıtalarla kullanılacağı. Türkiye'nin burada nereye konumlandırılmak istendiği aydınlatılması gereken bir muammadır. Biden'ın Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. YPG PKK konusu, Türkiye'yi hangi ölçüde müttefik gördüğü de önemlidir.

ABD DIŞİŞERİ BAKANI YÜZSÜZCE DAVRANMIŞTIR

Zirve öncesi Türkiye'yi haksız sözlerle eleştiren ABD Dışişleri Bakanı ya cahil ya da küstahtır. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ve S-400 almasının rahatsız edici olduğunu bu şekilde ifade etmesi yüzsüzcedir.

YALANLARLA DOLU ORTAMDA GÜVENE YER OLMAZ

Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde ermeni soykırımına sarılıyorlar, 15 temmuza destek veriyorlar, Penysilvanya'da FETO'yu saklıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bize parmak sallıyorlar. Yalanlarla dolu bir ortamda güvenin yeri yoktur.

ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş müdür? Uzaktan bakınca saf mı görünüyoruz? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi? Tarihte böylesi gaflete düşenlere neler yaptığımızı bilmeyen varsa bilenlerden öğrensin. Onlar da bilmiyorsa öğrenmek için sıralarını beklemeye koyulsunlar.

Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir. İrademiz NATO karargahına devredilmiş değildir.

Parasını peşin ödediğimiz F35'leri bize vermeyip Yunanistan'a verilirken aklınız ve müttefikliğiniz neredeydi? Bu tür tavırların devamı ilişkileri zedelemeye devam edecekir. Doğu Akdenizdeki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış. Varsın olsunlar. Bize düğün bayramdır.

TERÖR KONUSUNDA İKİRCİKLİ TAVIR DEVAM EDİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılımında Biden ile görüşmüş ve Türkiye'nin haklı beklentileri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanına tüm berraklığıyla aktarılmıştır. Görülmüştür ki terör örgütleri konusunda ikircikli tavır egemendir.

Biz devletimizn yanındayız. Alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız.

CHP'NİN SARSAK POZİSYONU SİYASET DIŞI ARAYIŞTANDIR

CHP'nin sarsak pozisyonu siyaset dışı arayışlardandır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işinin başındadır. Meclisi açıktır. Erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiş bir zillet ittifakı vardır. Erken seçim için hukuki hiçbir şart yoktur. Türkiye'de siyasal iktidar hakimdir. Kovid-19 mücadelesi başarıyla devam etmektedir.

Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor. Her lafı duymayalım diye kulağın arkası var. Her şeyi görmeyelim diye gözün kapağı var. Yunus der ki küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem kendini aramak için tekrar yollara düşmesi Şansı varsa da hemen bulmasıdır.