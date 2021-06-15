“PKK'ya yardımı kesin”

DESTEK DERHAL SONA ERMELİ

Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın YTS yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk. Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi. Dağlık Karabağ'da 30 yıl aradan sonra huzur tecelli etti. Kalıcı barışın yer aldığı yeni bir dönemin kapısı aralandı. Temennimiz, müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sağlamasıdır.





STOLTENBERG:&NBSP;KABİL'DE TÜRKİYE KİLİT ROLDE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Afganistan'da Kabil'deki havaalanının durumu konusunda Türkiye'nin kilit rol oynadığını açıkladı. Stoltenberg, "Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.