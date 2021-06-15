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Haberler Politika “PKK'ya yardımı kesin”

“PKK'ya yardımı kesin”

BAŞ başa heyetler arası görüşmelerde terör konusunun önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Başkan Erdoğan basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerini müttefiklerimize bildirdik. Terör meselesine örgütler arasında sınıflama yapan, çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor. DEAŞ tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8 bin 200 kilometre alanı terörden temizledik.

15.6.2021

DESTEK DERHAL SONA ERMELİ
Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın YTS yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk. Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi. Dağlık Karabağ'da 30 yıl aradan sonra huzur tecelli etti. Kalıcı barışın yer aldığı yeni bir dönemin kapısı aralandı. Temennimiz, müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sağlamasıdır.



STOLTENBERG:&NBSP;KABİL'DE TÜRKİYE KİLİT ROLDE
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Afganistan'da Kabil'deki havaalanının durumu konusunda Türkiye'nin kilit rol oynadığını açıkladı. Stoltenberg, "Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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