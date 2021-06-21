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Haberler Politika Kabine bugün toplanıyor yasaklara veda zamanı

Kabine bugün toplanıyor yasaklara veda zamanı

Kabine bugün toplanıyor yasaklara veda zamanı

21.6.2021

TÜRKİYE, 1 Temmuz itibariyle pandemi ile mücadelede yeni bir döneme girecek. Üçüncü dalganın atlatılması ve hızlı aşılamaya paralel olarak bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında, pazar günü ve hafta içi belli saatten sonra sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, restoran, kafe ve AVM'lerin normal çalışma sürelerine dönmesi bekleniyor. Türkiye, aşılamada çok daha hızlanmak için belli yerlere aşı merkezleri aşılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesini de tartışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin 1 Temmuz itibariyle esnetilmesi ya da kaldırılması masaya yatırması bekleniyor.

DELTA VARYANTI ETKİSİ
Aşılamanın da hızlanması nedeniyle 1 Temmuz itibari ile yeni normale dönülmesi, maske- mesafe ve hijyen dışındaki bütün kısıtlamaların kaldırılması öngörülmüyordu. Ancak bütün dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantı nedeniyle bazı kısıtlamalara devam edilip edilmeyeceği de detaylı şekilde ele alınacak. Kabinede ele alınması beklenen plana göre 1 Temmuz itibari ile kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek. Yeni dönemde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kalkacak. Hafta içi kısıtlamanın kaldırılması ya da saat 24'e çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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