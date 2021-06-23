Sözcü Gazetesi’nin İzmirli yazarları birbirine düştü

Muhalif geçinen Sözcü Gazetesi'nin İzmir'de yaşayan yazarı Uğur Dündar ile yine İzmirli yazarı Yılmaz Özdil arasına kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz girdi. Çok yakın arkadaş olan ve birlikte birçok program yapan iki yazar, birbirlerine ağır suçlamalar yöneltti.

YILMAZ ÖZDİL TWEET ATTI

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir dönem çok yakın dost gözüktüğü Uğur Dündar'ı hedef aldı. Dündar'ın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla Artı 1 TV'yi kurduğunu iddia eden Özdil, paylaşımında, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha yapan Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.

DÜNDAR ÇILGINA DÖNDÜ

Özdil'in paylaşımları, gazeteci Uğur Dündar'ı çılgına çevirdi. Dündar, bir televizyon programında Özdil'e sert tepki gösterdi. Özdil'in kendisini yakından tanıdığını vurgulayan Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin. Ayıp değil mi? Utan be utan... Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" ifadelerini kullandı.

"SORMAYAYIM O HALDE"

Bu sırada Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele 1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi. Bu arada Dündar da Özdil'e seslenerek, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Biri Müjdat Gezen, diğeri sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin. Nedenini de az çok tahmin ediyorum. İsmail Saymaz'a kafayı takmış durumda. İsmail Saymaz, kim olursa olsun genç bir arkadaşımız. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım. Benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Adamın alnını karışlarım. Bana hala değerli ağabeyim diyor, sen artık değersiz Yılmaz'sın. Önemli olan senin kitabında yazdığın gibi adam olmaktır. Adam ol adam" diyerek tepki gösterdi.

SÖZDE MUHALİFLER BİR ARAYA GELMİŞTİ

YILMAZ Özdil'in paylaşımlarıyla gündeme gelen ve Türkiye'de sözde muhalif gazetecilerin bir araya gelerek kurduğu söylenen Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra Can Dündar, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi isimler de yer alıyordu.

UĞUR DÜNDAR, YILMAZ ÖZDİL'İ DÖVER BU GİDİŞLE

BİRBİRİNE yakın dost olarak bilinen Dündar ve Özdil'in kavgası sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

ÖMER Arvas: Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve arkadaşları bu ülkenin gördüğü en karanlık medya aktörleridir. Bodrum'da kaçak villada yaşayıp açlık edebiyatı yaptılar, namaz kılan öğrencileri hedef gösterip ahlaksızlıkları övdüler, seçilmiş iktidara ayar vermeye çalışıp demokrasiden bahsettiler.

VOLKAN Okçu: Ne olmuş muz kabuğuna binen hamam böceği dükkana mı girmiş? Çarşı karışmış. Birazdan Sadettin Teksoy da dalıp "Ben Sadettin Teksoy" diye parmağı sokarsa, Reha Muhtar da "Nerde bu Uğur Dündar nerde bu Yılmaz Özdil?" derse tamamdır.

ABİDİN: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yılmaz Özdil- Uğur Dündar kavgasını izlemek üzere Bakırköy Belediye Başkanının konutuna doğru hareket etti.

MEDYA adamı: İlişki ağına bakar mısın? Uğur Dündar, Artı 1 TV'yi kuruyor. Artı 1'in finansörü Ekim Alptekin. Ekim Alptekin'e parayı Sezgin Baran Korkmaz veriyor. Ekim Alptekin'in eski eşi Aslı Aydıntaşbaş.

BEYİNSİZ: Uğur Dündar, Kemalizmin sadece laiklik kısmıyla ilgilenirken, Yılmaz Özdil işi dolayısıyla leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutmasına kadar hakim. Olası baklava dilimli süveter savaşında Yılmaz Özdil açık farkla kazanır.

MARGİNALE: Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girmiş. Ben çekirdekten tarafım. AK Antalyalı: Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'a kara para ile TV kurdun; Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e yalancı demiş. İkisi de haklı :)

İHSAN: "Uğur Dündar" neden kızdı. Çünkü, dürüst gazeteci, araştırmacı gazeteci algısı abartıydı ve kocaman bir yalandı. Alengirli işleri ortaya çıktıkça hırçınlaştı, saldırganlaştı. Bunların dostluğu pamuk ipliğine bağlı.

İLKÇAĞ KARAGENÇ: Artı 1 TV kuruluşunda para alan Uğur Dündar artık özgür gazeteci değil, emirle yazan gazeteci olmuştur. Para alan, emir alır.

HE Ro: Uğur Dündar Yılmaz Özdil'i döver bu gidişle..

BEN Afoo: Uğur Dündar Anıtkabir'e Yılmaz'ı şikayete git..

MEHMET Biçer: Akşamın şokunu hala atlatamadım. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın 60 yıllık itibarına hançer çekti. Uğur Dündar ekranda yıkıldı.

CHP'Lİ SERTEL UGUR DÜNDAR'A SAHİP ÇIKTI:

GAZETECİLER Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan tartışmalara CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de dahil oldu. Sosyal medya hesabından Özdil'e tepki gösteren Sertel, Dündar'a "İnsanın, 'Keşke yaşamasaydım, tanık olmasaydım' diyeceği dakikalara tanık oldum, çok üzüldüm. Ben Uğur abinin yanlışı olmadığına inanıyorum" diyerek sahip çıktı. Oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" ifadeleriyle Dündar'a destek oldu.

ERHAN GÜLENÇ