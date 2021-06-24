40 milyon TL’yi hangi CHP’li buharlaştırdı?

Kara para aklamakla suçlanan, hakkında Türkiye ve ABD'de yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle şaibeli ilişkiler kurduğu ortaya çıkmıştı. Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası sonrası ortalık karıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.



BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, ikincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Mezarıma bile gelmeyeceksin. Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'i tehdit etti. Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi. Ataklı, "Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi.



ATAKLI: BİRÇOK ŞAİBE VAR

YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var. Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler" ifadelerini kullandı.



YILMAZ ÖZDİL İLE UĞUR DÜNDAR KAPIŞMIŞTI

MUHALEFETE yakınlığı ile bilinen Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Yılmaz Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullandı.

ŞENOL KANTÜRK